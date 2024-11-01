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La crisis del bar de toda la vida: la generación Z está priorizando un ocio de "experiencias" basado en el boca a boca
Bares con decoración ambientada en películas Disney, locales inspirados en los años 80, cafeterías donde puedes merendar junto a gatos en adopción
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:
bar
,
ocio
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#4
Carapedo
"basado en
el boca a boca
como queda en Instagram."
Arreglao!
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#3
themarquesito
Los bares de toda la vida van desapareciendo de los centros de las ciudades, que se van homogeneizando, pero resisten en los barrios.
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#5
Supercinexin
La generación Z es irrelevante como Xataka y su destino es ser exprimidos por mí generación, alquileres mediante, para pagar el coste de criar adecuadamente a la siguiente generación, o sea la de mis hijos, y evitar otra desgracia como la que trajeron al mundo sus padres.
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#2
mcfgdbbn3
*
locales inspirados en los años 80
Espero que pidan una
#Pepsi_Perfect
.
www.pepsico.com/newsroom/press-releases/2015/great-scott-they-did-it--
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#7
surco
Si al menos fuese en el boca a boca.....supongo que el redactor quiere decir en el boca a oído.
Dicho esto, a mi no me parecería grave si no fuera un síntoma. Al final los tiempos cambian y las modas también. El problema es que la raíz viene de una serie de tendencias donde mola más aparentar que lo pasas bien a pasarlo bien. Y vivir para tu imagen no suele gratifica demasiado
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#1
stigmata
crisis del primer mundo...en Palestina no les pasa.
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#6
Plumboom
Los únicos que mantienen los bares de toda la vida son, irónicamente, los chinos. Esos pillan el bar, y tal cual siguen. Hasta con los mismos clientes.
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el boca a bocacomo queda en Instagram."
Arreglao!
Espero que pidan una #Pepsi_Perfect.
www.pepsico.com/newsroom/press-releases/2015/great-scott-they-did-it--
Dicho esto, a mi no me parecería grave si no fuera un síntoma. Al final los tiempos cambian y las modas también. El problema es que la raíz viene de una serie de tendencias donde mola más aparentar que lo pasas bien a pasarlo bien. Y vivir para tu imagen no suele gratifica demasiado