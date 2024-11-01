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La crisis del bar de toda la vida: la generación Z está priorizando un ocio de "experiencias" basado en el boca a boca

La crisis del bar de toda la vida: la generación Z está priorizando un ocio de "experiencias" basado en el boca a boca

Bares con decoración ambientada en películas Disney, locales inspirados en los años 80, cafeterías donde puedes merendar junto a gatos en adopción

| etiquetas: bar , ocio
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7 comentarios
6 0 0 K 69 actualidad
#4 Carapedo
"basado en el boca a boca como queda en Instagram."

Arreglao! :troll:
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themarquesito #3 themarquesito
Los bares de toda la vida van desapareciendo de los centros de las ciudades, que se van homogeneizando, pero resisten en los barrios.
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Supercinexin #5 Supercinexin
La generación Z es irrelevante como Xataka y su destino es ser exprimidos por mí generación, alquileres mediante, para pagar el coste de criar adecuadamente a la siguiente generación, o sea la de mis hijos, y evitar otra desgracia como la que trajeron al mundo sus padres.

:-)
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#2 mcfgdbbn3 *
locales inspirados en los años 80

Espero que pidan una #Pepsi_Perfect. :-P
www.pepsico.com/newsroom/press-releases/2015/great-scott-they-did-it--  media
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#7 surco
Si al menos fuese en el boca a boca.....supongo que el redactor quiere decir en el boca a oído. :roll:
Dicho esto, a mi no me parecería grave si no fuera un síntoma. Al final los tiempos cambian y las modas también. El problema es que la raíz viene de una serie de tendencias donde mola más aparentar que lo pasas bien a pasarlo bien. Y vivir para tu imagen no suele gratifica demasiado
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#1 stigmata
crisis del primer mundo...en Palestina no les pasa.
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Plumboom #6 Plumboom
Los únicos que mantienen los bares de toda la vida son, irónicamente, los chinos. Esos pillan el bar, y tal cual siguen. Hasta con los mismos clientes.
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menéame