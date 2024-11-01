La Cripta de la Colonia Güell: el sorprendente e inacabado laboratorio de Gaudí

Situada dentro del complejo fabril de la Colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), su iglesia modernista es una pequeña gran maravilla de la historia de la arquitectura de nuestro país, que el visitante no puede dejar pasar. Encargada en 1898 por el empresario textil Eusebi Güell i Bacigalupi al arquitecto Antoni Gaudí, lo que hoy se conoce como Cripta corresponde a la capilla inferior de una iglesia que debía construirse en la Colonia Güell, pero que quedó inacabada.