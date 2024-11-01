edición general
Créditos iniciales de la película Primera Plana (1974)

Créditos iniciales de la película Primera Plana (1974), de Billy Wilder, donde se puede ver cómo era el proceso de impresión de un periódico hace un siglo.

Donal_Trom #1 Donal_Trom
Cuando comparas estas películas con las putas mierdas de ahora dan ganas de llorar.
#5 Mosquitón
#1 ¿Y cuando comparas estos periódicos con los de ahora, no?
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Película que adapta una obra de teatro ya adaptada por Howard Hawks en 1940.

Seguro que en los 70 alguien diría eso de "Hollywood ya no tiene ideas nuevas, solo sabe reutilizar cosas que ya han funcionado, las pelis de antes si que eran buenas"
Penetrator #3 Penetrator
No sólo es una de mis comedias favoritas de todos los tiempos, también tiene unos créditos iniciales muy buenos. :-D
O.OOЄ #2 O.OOЄ
Hace un siglo no, hace 50 años. Que algunos ya habían nacido....
Penetrator #4 Penetrator *
#2 La película es de 1974, pero está ambientada en 1929.
