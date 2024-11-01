·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8024
clics
MALEMÁTICAS CCCIV: comparativas tramposas sobre El Gordo de Navidad
6513
clics
Escrutinio en tiempo real elecciones Extremadura: Web oficial de la junta
7363
clics
Un gamer chino paso dos años sin salir de la habitación del hotel [ENG]
5291
clics
Los premios Nikon de la vida silvestre: las fotos de animales más divertidas de 2025
4189
clics
El trágico final de una de las bandas más importantes del rock y cuyo legado continúa cuatro décadas después
más votadas
545
Trump ha convertido a los Estados Unidos en un enemigo de Europa: ha llegado la hora de responder
339
Los BRICS redoblan su amenaza al dólar con una divisa común basada en oro y una venta masiva de bonos de EEUU
369
Vox se lanza a señalar negocios extranjeros en Cataluña: "Esto tiene reminiscencias de los años 30 en Alemania"
370
FBI ignoró advertencia sobre pornografía infantil de Jeffrey Epstein durante 10 años, según documentos
301
El abandono y los recortes de Moreno Bonilla están poniendo en riesgo la salud y la vida de los andaluces
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
30
clics
Créditos iniciales de la película Primera Plana (1974)
Créditos iniciales de la película Primera Plana (1974), de Billy Wilder, donde se puede ver cómo era el proceso de impresión de un periódico hace un siglo.
|
etiquetas
:
primera plana
,
billy wilder
,
créditos
,
iniciales
,
the front page
7
0
0
K
58
cinéfilos
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
0
K
58
cinéfilos
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Donal_Trom
Cuando comparas estas películas con las putas mierdas de ahora dan ganas de llorar.
2
K
26
#5
Mosquitón
#1
¿Y cuando comparas estos periódicos con los de ahora, no?
0
K
6
#6
angelitoMagno
Película que adapta una obra de teatro ya adaptada por Howard Hawks en 1940.
Seguro que en los 70 alguien diría eso de "Hollywood ya no tiene ideas nuevas, solo sabe reutilizar cosas que ya han funcionado, las pelis de antes si que eran buenas"
0
K
13
#3
Penetrator
No sólo es una de mis comedias favoritas de todos los tiempos, también tiene unos créditos iniciales muy buenos.
0
K
10
#2
O.OOЄ
Hace un siglo no, hace 50 años. Que algunos ya habían nacido....
0
K
10
#4
Penetrator
*
#2
La película es de 1974, pero está ambientada en 1929.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Seguro que en los 70 alguien diría eso de "Hollywood ya no tiene ideas nuevas, solo sabe reutilizar cosas que ya han funcionado, las pelis de antes si que eran buenas"