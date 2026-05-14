Creció en el Opus Dei y ha escrito un libro contando la manipulación psicológica y el abuso emocional que sufrió: “Es algo mucho más complejo que una secta”

Esta joven, nacida en 1989 en Miranda de Ebro (Burgos), creció en el seno de una familia metida en esta organización de la que ella misma pasaría a formar parte. Saldría de allí al cumplir 25 años, escarmentada de lo que entendió como una serie de estrategias de manipulación psicológica y abuso emocional que, según ella, empleaba este grupo con todos sus miembros... y en especial con las mujeres.