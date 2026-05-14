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Creció en el Opus Dei y ha escrito un libro contando la manipulación psicológica y el abuso emocional que sufrió: “Es algo mucho más complejo que una secta”

Creció en el Opus Dei y ha escrito un libro contando la manipulación psicológica y el abuso emocional que sufrió: “Es algo mucho más complejo que una secta”

Esta joven, nacida en 1989 en Miranda de Ebro (Burgos), creció en el seno de una familia metida en esta organización de la que ella misma pasaría a formar parte. Saldría de allí al cumplir 25 años, escarmentada de lo que entendió como una serie de estrategias de manipulación psicológica y abuso emocional que, según ella, empleaba este grupo con todos sus miembros... y en especial con las mujeres.

| etiquetas: opus dei , iglesia , abusos , laicismo
12 5 0 K 154 religion
4 comentarios
12 5 0 K 154 religion
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
El opus dei y otras organizaciones incluidas en la iglesia católica
no son más que la sublimación del modus operandi de toda la iglesia católica y de casi todas las religiones. Persiguen el poder material y temporal escudándose en dioses falsos y mentiras sobre la otra vida.
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capitan__nemo #4 capitan__nemo
Si no es solo una secta será una supersecta o megasecta.
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Asimismov #3 Asimismov
Mi más entusiasta enhorabuena a Marina Pineda.
¡Es una heroina!
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MisturaFina #2 MisturaFina
Cuando el machismo se fusiona con la religión nace la biblia.
Cuando el machismo se fusiona con la biblia nace el opus del.
Dios no necesita representantes, y menos aún jodidos machistas.
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menéame