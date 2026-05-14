Creció en el Opus Dei y ha escrito un libro contando la manipulación psicológica y el abuso emocional que sufrió: “Es algo mucho más complejo que una secta”

Esta joven, nacida en 1989 en Miranda de Ebro (Burgos), creció en el seno de una familia metida en esta organización de la que ella misma pasaría a formar parte. Saldría de allí al cumplir 25 años, escarmentada de lo que entendió como una serie de estrategias de manipulación psicológica y abuso emocional que, según ella, empleaba este grupo con todos sus miembros... y en especial con las mujeres.
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no son más que la sublimación del modus operandi de toda la iglesia católica y de casi todas las religiones. Persiguen el poder material y temporal escudándose en dioses falsos y mentiras sobre la otra vida.
¡Es una heroina!
Cuando el machismo se fusiona con la biblia nace el opus del.
Dios no necesita representantes, y menos aún jodidos machistas.