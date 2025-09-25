El crecimiento poblacional de Canadá se ha estancado ante la disminución del número de residentes no permanentes

Esto se produce después de que el gobierno federal implementara cambios en su política de inmigración en 2024 para limitar el número de residentes no permanentes permitidos en Canadá. Esto incluyó la reducción del número de trabajadores extranjeros temporales permitidos en el país y la restricción de cuándo los empleadores podían contratar a estos trabajadores de bajos salarios, además de recortar drásticamente el número de permisos de estudio otorgados.