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Crece la preocupación en Europa: las superratas se expanden y Bruselas lucha desesperada para frenar su rápida invasión

Crece la preocupación en Europa: las superratas se expanden y Bruselas lucha desesperada para frenar su rápida invasión

Los pesticidas tradicionales ya no funcionan como antes en Europa. En numerosas ciudades, las llamadas “superratas” han desarrollado una resistencia genética que les permite sobrevivir incluso a los productos más utilizados durante décadas para combatir infestaciones. Al mismo tiempo, los inviernos más suaves y las olas de calor prolongadas favorecen la reproducción continua, multiplicando las colonias y convirtiendo un problema local en un desafío continental.

| etiquetas: europa , bruselas , ratas , preocupación
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14 comentarios
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#1 AcidBore
Qué desilusión! No vienen fotos de Abascal para ilustrar la noticia.
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arturios #8 arturios
#1 Yo estaba pensando más en Von der Layer o Kallas, pero bueno, también es válido.
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#9 mcfgdbbn3
#1: Óscar Puente publicó una foto hace tiempo, la subí aquí con la etiqueta #The_Ojete. :-P
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#4 T3rr0rz0n3 *
Siempre pueden criar supergatos {0x1f431}
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#14 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Más especies invasoras no. :-P
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josde #12 josde *
Nada nuevo, anda que no hay metidas super ratas depredadoras en la UE, Ursula von der Leyen es una de las mas grandes
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#13 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Las pioneras de la globalización, siglos ya colonizando con éxito Europa, estas especies invasoras traídas por los humanos.
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Malinois #6 Malinois
Fácil solución. Por un módico precio les facilito unos cuántos cachorros  media
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Elbaronrojo #10 Elbaronrojo
#6 Pues el bichón maltés se usaba en los puertos para cazar ratas. Aunque el mío está más preocupado por las galletas.
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Benzo #7 Benzo *
A ver quién les ha dado Compuesto V ...
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uyquefrio #5 uyquefrio
¿Allí no tienen cazadores? :troll:
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hormiga_cartonera #2 hormiga_cartonera *
Superratas dice, que se lleven al PP español una temporada...
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tul #3 tul
#2 son lo mismo :troll:
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menéame