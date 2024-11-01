Crece la preocupación en Europa: las superratas se expanden y Bruselas lucha desesperada para frenar su rápida invasión

Los pesticidas tradicionales ya no funcionan como antes en Europa. En numerosas ciudades, las llamadas “superratas” han desarrollado una resistencia genética que les permite sobrevivir incluso a los productos más utilizados durante décadas para combatir infestaciones. Al mismo tiempo, los inviernos más suaves y las olas de calor prolongadas favorecen la reproducción continua, multiplicando las colonias y convirtiendo un problema local en un desafío continental.