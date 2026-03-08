·
10
Crece la preocupación en EE.UU. por el agotamiento del arsenal militar en la guerra de Irán
Un informe del Consejo Nacional de Inteligencia concluyó el mes pasado que es improbable un cambio de régimen en Teherán mediante una campaña de bombardeos masivos
irán
eeuu
israel
Onaj
"Dame pasta" de manual.
El ejercito de EEUU siempre está llorando diciendo que los demás lo hacen mejor y necesitan más dinero.
Luego secuestran al dictador venezolano y asesinan al iraní en pocas horas.
berkut
Es prácticamente la única industria que queda dentro de su territorio. La están explotando ..
