edición general
10 meneos
69 clics
Crece la preocupación en EE.UU. por el agotamiento del arsenal militar en la guerra de Irán

Crece la preocupación en EE.UU. por el agotamiento del arsenal militar en la guerra de Irán

[Visible en modo lectura] Un informe del Consejo Nacional de Inteligencia concluyó el mes pasado que es improbable un cambio de régimen en Teherán mediante una campaña de bombardeos masivos

| etiquetas: irán , eeuu , israel
9 1 1 K 100 actualidad
2 comentarios
9 1 1 K 100 actualidad
#1 Onaj
"Dame pasta" de manual.

El ejercito de EEUU siempre está llorando diciendo que los demás lo hacen mejor y necesitan más dinero.

Luego secuestran al dictador venezolano y asesinan al iraní en pocas horas.
3 K 53
berkut #2 berkut
#1 Es prácticamente la única industria que queda dentro de su territorio. La están explotando ..
1 K 21

menéame