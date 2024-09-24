edición general
¿Por qué crece el cristianismo?

A lo largo de los últimos años el proceso de secularización en Occidente ha ido a menos, de hecho se ha detenido en muchos países y en otros el número de cristianos ha aumentado. El mayor incremento se aprecia entre los jóvenes de la llamada generación Z, que se han criado en sociedades muy secularizadas, pero muchos de ellos están volviendo a ir a la iglesia

bioibon #5 bioibon *
Crece el cristianismo a costa del catolicismo. El enorme problema es que crece el cristianismo evangélico que son los mayores zumbados que ha producido el cristianismo reciente. El catolicismo es ultra moderado frente a estos zumbados que creen mucho muchísimo en el antiguo testamento de manera literal, y poco poquísimo en las palabras de Yisus que lo interpretan como les da la gana. Mucho cuidado con esto que consiguen ser mas sionistas que los judíos, mas radicales que los talibanes y mas zumbados que los zumbados.
10 K 94
#7 XXguiriXX
#5 Muchos son zumbados para ocultar sus chanchullos. Mira tú, exactamente lo que ocurre con Netanyahu.
1 K 23
bioibon #11 bioibon
#7 Por supuesto que los de arriba tienen montado un sistema de saqueo. La cosa es que los de base están realmente zumbados y siguen como ovejas lo que diga el hijo de puta de turno, que suele contener un nazi sionista dentro
3 K 42
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo *
#4 #5 No es eso lo que dice, dice que en países secularizados están aumentando los cristianos practicantes, sobre todo entre los jóvenes. Yo no me lo creo.
2 K 34
frg #18 frg
#5 Hoy he visto a unos de esos evangelistas que mencionas, vestidos con una camiseta azul y un lema bíblico que no recuerdo, acosando de manera muy agresiva a los yayos de mi barrio.
0 K 12
capitan__nemo #6 capitan__nemo *
Lo mismo por lo que crece la extrema derecha, el fascismo, el nazismo y los extremismos, por las redes "sociales" y mucho dinero gastado por millonarios y milmillonarios cristofascistas.

Por la mayor facilidad para reclutar adeptos en sectas varias gracias a todos los datos que recopilan las plataformas de redes sociales y buscadores que permite dirigir y captar con campañas a las personas mas vulnerables y mas susceptibles a ese tipo de mensajes y estimulos.
www.meneame.net/m/cultura/anunciantes-pagan-mas-ti-tienes-iphone-docum

Persuasion coercitiva online
www.rtve.es/noticias/20240924/presentan-300000-firmas-para-incluir-per
4 K 48
ChukNorris #8 ChukNorris *
#6 Vivir en una sociedad que fomenta que haya más personas mas vulnerables y mas susceptibles a ese tipo de mensajes y estimulos. no ayuda.

Además se drogan poco.
3 K 47
Asimismov #14 Asimismov
#8 ¿P'a qué van a drogarse si ya van alienados?
0 K 12
Postmeteo #9 Postmeteo
Mi hipótesis es que crece como rasgo identitario por encima de por fe real
3 K 41
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Crece negativamente
2 K 29
capitan__nemo #17 capitan__nemo
Porque nos bombardean constantemente que con el cambio climático, los microplasticos, la superacion de todos los limites ecologicos, ... el mundo se va a acabar para que estemos mas motivados para dejar de contaminar (lo que mas contamina con diferencia, tener hijos)
www.meneame.net/backend/media?type=comment&id=43315182&version
Pero cuando te dicen que el mundo se va a acabar, como ante la muerte mucha gente recurre a dios.  media
0 K 15
Grymyrk #19 Grymyrk
Porque la religión es el opio del pueblo y la burguesía fomenta la drogadicción para mantener al pueblo calmado
0 K 13
janatxan #4 janatxan
Porque en muchos paises donde aun es la religión predominante, la curva demográfica es positiva.
0 K 10
#13 lectordigital
Crece ? Aún recuerdo verano de 2006 !! En un pub a las 1 de la noche. Estábamos mi colega y yo tomando unas cervezas y a menos de 2 metros dos chicas buenorras.. En eso que se nos quedan mirando y una saca como un papel del escote entonces dice en voz alta... "El Trece , si te la toco te crece !!!" ... Que noche, que noche, que tiempos !! Ojalá volvieran !!
0 K 9
Pasoto #16 Pasoto
Lo que no dice y trata de esconder es la realidad. Y no es que ahora sean más, la realidad es que ando cabreado últimamente por varios motivos y no es que la gente alabe más a Dios, soy yo cagándome en él por todo lo alto.

Ya es que hacen un vídeo por todo. xD :ffu:
0 K 9
babuino #15 babuino
Al final nos harán echar de menos el catolicismo.
0 K 8
#2 joaquinysamanta
Normal, menuda sociedad decadente que ha dejado el progresismo.
11 K -29
Pertinax #3 Pertinax
#2 O estás siendo sarcástico, o reconociendo implícitamente que el cristianismo es regresión.
5 K 56
Mediorco #12 Mediorco *
#2 Decadentes son los pedófilos de los curas, y en general la jerarquía eclesiástica.
0 K 10

