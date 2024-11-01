Crece la crisis por falta de personal en las escuelas de Madrid: recurren a empresas privadas de limpieza

Impactante giro en la gestión escolar: ¿por qué los liceos públicos afrontan solos los costes de limpieza? Descubre qué se esconde detrás de este polémico caso y cómo puede afectar al futuro educativo. La responsabilidad de contratar personal en los liceos recae en las autoridades regionales, mientras que en las escuelas primarias corresponde a los municipios. Los procedimientos para sustituir y contratar nuevos empleados se prolongan debido a procesos burocráticos complejos