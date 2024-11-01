edición general
5 meneos
19 clics

Crece la crisis por falta de personal en las escuelas de Madrid: recurren a empresas privadas de limpieza

Impactante giro en la gestión escolar: ¿por qué los liceos públicos afrontan solos los costes de limpieza? Descubre qué se esconde detrás de este polémico caso y cómo puede afectar al futuro educativo. La responsabilidad de contratar personal en los liceos recae en las autoridades regionales, mientras que en las escuelas primarias corresponde a los municipios. Los procedimientos para sustituir y contratar nuevos empleados se prolongan debido a procesos burocráticos complejos

| etiquetas: limpieza , empresas privadas , falta de personal , institutos
4 1 0 K 76 Madriléame
3 comentarios
4 1 0 K 76 Madriléame
Malinke #2 Malinke
Que las limpiadoras, o limpiadores, yo fui limpiador, prefieren trabajar para una empresa privada que te va a pagar menos con peores condiciones, que para una institución que debe cumplir todas las normas, claro
1 K 16
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Madrid cada vez se parece más a Mordor. Cada vez da más asco, solo le queda la oferta cultural...y se la acabarán cargando.
0 K 12
#3 tobruk1234
Y asi es como se destruyen la educacion publica y gratuita clavo a clavobse va cerrado el ataud.
0 K 7

menéame