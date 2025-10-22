Crean cerdos resistentes a la peste porcina clásica mediante edición genética

La enfermedad viral, altamente contagiosa y frecuentemente mortal, afecta al ganado porcino en todo el mundo. Científicos del Instituto Roslin de Edimburgo ha empleado la técnica de edición genética CRISPR para alterar un gen crucial para la replicación del virus de la peste porcina clásica (PPC). El estudio, realizado en colaboración con la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal del Reino Unido (APAH) y publicado hoy miércoles en la revista Trends in biotechnology , se llevó a cabo en cuatro animales y demuestra que los animales editados genétic