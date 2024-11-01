edición general
5 meneos
44 clics
La creación del café instantáneo [Eng]

La creación del café instantáneo [Eng]  

El café instantáneo parece algo común. Es solo polvo y agua caliente. Pero lograr que funcionara llevó décadas. El primer intento de preparar la bebida fue, según todos los testimonios, un desastre. En 1771, más de dos siglos después de que el café llegara a Europa, el londinense John Dring patentó un «compuesto de café». El método de Dring consistía en mezclar café molido con mantequilla y sebo, y calentar la mezcla en una plancha de hierro hasta que espesara y se convirtiera en una pasta que pudiera moldearse en forma de tortas

| etiquetas: café , instantáneo
4 1 0 K 94 Historia
1 comentarios
4 1 0 K 94 Historia
reivaj01 #1 reivaj01
Yo cuando quiero un café, le pido al camarero: "Un café, por favor"
Cuando lo quiero instantáneo, le digo: "Un café, ¡PERO YA!"
1 K 28

menéame