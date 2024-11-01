La creación del café instantáneo [Eng]  

El café instantáneo parece algo común. Es solo polvo y agua caliente. Pero lograr que funcionara llevó décadas. El primer intento de preparar la bebida fue, según todos los testimonios, un desastre. En 1771, más de dos siglos después de que el café llegara a Europa, el londinense John Dring patentó un «compuesto de café». El método de Dring consistía en mezclar café molido con mantequilla y sebo, y calentar la mezcla en una plancha de hierro hasta que espesara y se convirtiera en una pasta que pudiera moldearse en forma de tortas