Crea diseños de interfaz de usuario para apps moviles y webs gratis con Stitch de Google

Crea diseños de interfaz de usuario para apps moviles y webs gratis con Stitch de Google

Diseña a la velocidad de la IA, transofrma ideas en diseños de interfaz de usuario chateando con la inteligencia artificial de Google para diseños de apps webs y móviles.

| etiquetas: tecnologia , ia , inteligencia artificial
5 comentarios
DaniTC #3 DaniTC *
Es como Template Monster, solo que más barato y le puedes decir que vaya cambiando cosas.
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Es una locura esto, te diseña interfaces de paginas web, apps, de lo que sea en menos de 5 minutos y con unos pocos clics me ah hecho la interface de una app de meditacion  media
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Podemos hacer una web entre todos donde expliquemos las bondades de mudarse a España como expats
LokoYo_ #4 LokoYo_
#1 Mejor una web y App que explique las zonas de mejor calidad precio y como acceder al mercado inmobiliario Español
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#1 si piensas que me vas a molestar te diré que me reí xD xD xD xD
