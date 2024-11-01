·
5
meneos
81
clics
Crea diseños de interfaz de usuario para apps moviles y webs gratis con Stitch de Google
Diseña a la velocidad de la IA, transofrma ideas en diseños de interfaz de usuario chateando con la inteligencia artificial de Google para diseños de apps webs y móviles.
|
etiquetas
:
tecnologia
,
ia
,
inteligencia artificial
5
0
0
K
57
tecnología
5 comentarios
5
0
0
K
57
tecnología
#3
DaniTC
*
Es como Template Monster, solo que más barato y le puedes decir que vaya cambiando cosas.
1
K
30
#2
NPCMeneaMePersigue
Es una locura esto, te diseña interfaces de paginas web, apps, de lo que sea en menos de 5 minutos y con unos pocos clics me ah hecho la interface de una app de meditacion
0
K
19
#1
Expat_Guinea_Ecuatorial
Podemos hacer una web entre todos donde expliquemos las bondades de mudarse a España como expats
1
K
18
#4
LokoYo_
#1
Mejor una web y App que explique las zonas de mejor calidad precio y como acceder al mercado inmobiliario Español
0
K
7
#5
NPCMeneaMePersigue
#1
si piensas que me vas a molestar te diré que me reí
0
K
19
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
