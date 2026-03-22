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El cráter que apareció solo: Batagaika y el colapso del hielo eterno

El cráter que apareció solo: Batagaika y el colapso del hielo eterno

A primera vista puede parecer la evolución de un renacuajo o de un organismo pluricelular devorando un cadáver, pero el GIF sobre estas líneas no pertenece al reino de lo microscópico, precisamente. Lo que muestra es la evolución del Cráter de Batagaika entre 1991 y 2024, vista desde las imágenes del satélite. Cada año se hace más grande. Porque en realidad, no es un cráter y no lo provocó ningún meteorito. Simplemente, un día, apareció. ¿Qué es, dónde está y por qué se está haciendo más grande el cráter de Batagaika?. A eso vamos.

| etiquetas: batagaika , cráter , hielo , república de sajá
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4 comentarios
6 2 2 K 58 cultura
ccguy #2 ccguy
#1 Anda, una de 2017, que interesante. Y que además no tiene ni una puta foto. Anda, vete a paseo, pesao.
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alfre2 #4 alfre2
#1 déjalo, hombre. Si sale en ese blog este plebeyo tiene que venir a publicarlo aquí enseguida. Lo de menos es que sea dupe o contenido robado.
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alfre2 #3 alfre2
mira por donde, se te ha atragantado la comida de rabo semanal al autor de este blog. A ver si te va a dejar sin paguita!
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menéame