Los costos de enviar una carta a EE. UU. crean confusión en el mundo

Brian West, propietario de un restaurante jubilado en Tailandia, pensó que seis semanas eran tiempo suficiente para renovar su licencia de conducir de Nueva York. Lo único que tenía que hacer era enviar por correo una solicitud impresa y los resultados de su examen de la vista a la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados de Brooklyn.Cuando intentó hacerlo el viernes pasado, la oficina de correos cercana a su casa de Chiang Mai se negó a enviar sus documentos.

es lo que tiene relacionarse con republicas bananeras sin seguridad jurídica... según con que humor se despierte el dictador de turno, pasan cositas
“Me siento impotente al pensar que no puedo enviar correo a Estados Unidos”, dijo West, y añadió que no todo el mundo puede permitirse utilizar un servicio de mensajería más caro, como UPS o FedEx. Dijo que esperaría unos días más, pero que si para entonces no se levantaba la suspensión, tendría que desembolsar unos 50 dólares por un servicio de mensajería.

¿Los envíos a través de UPS o FedEx no tienen que cumplir las normas, o se las saltan sin consecuencias?
