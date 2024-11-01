Corte de cables submarinos en el mar Rojo interrumpe acceso a internet en Asia y Oriente Medio

Cortes de cables submarinos en el Mar Rojo interrumpieron el acceso a internet el domingo en partes de Asia y Oriente Medio, informaron expertos, aunque no estuvo claro de inmediato qué causó el incidente. Se manifestó preocupación de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaran los cables en el Mar Rojo, debido a que los rebeldes emprendieron una campaña armada que describen como un esfuerzo para presionar a Israel a poner fin a su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. Sin embargo, los hutíes negaron haber atacado los cables.