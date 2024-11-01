Corte de Apelaciones falla que aranceles de Trump son inconstitucionales

La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos dictaminó que Trump no estaba legalmente autorizado a declarar emergencias nacionales e imponer impuestos a las importaciones en casi todos los países del mundo, confirmando en gran medida una decisión de mayo de un tribunal comercial federal especializado en Nueva York. Sin embargo, el tribunal modifivó una parte de ese fallo en la que anulaba los aranceles de inmediato, lo que le dio tiempo al gobierno para apelar ante la Corte Suprema.