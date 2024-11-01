Corte de Apelaciones falla que aranceles de Trump son inconstitucionales

La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos dictaminó que Trump no estaba legalmente autorizado a declarar emergencias nacionales e imponer impuestos a las importaciones en casi todos los países del mundo, confirmando en gran medida una decisión de mayo de un tribunal comercial federal especializado en Nueva York. Sin embargo, el tribunal modifivó una parte de ese fallo en la que anulaba los aranceles de inmediato, lo que le dio tiempo al gobierno para apelar ante la Corte Suprema.
| etiquetas: trump , aranceles , corte
* En unos meses. Los Supremos no van a tener mucha prisa con una patata caliente de esta magnitud. Al fin y al cabo, lo único que está en peligro es la economía mundial.
Así que la bola está en el tejado de Excmo. Sr. Roberts y sus cinco secuaces… » ver todo el comentario
O nos quitamos a esos vende patrias de encima o lo vamos a pasar muy muy mal.