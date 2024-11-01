edición general
28 meneos
24 clics
Corte de Apelaciones falla que aranceles de Trump son inconstitucionales

Corte de Apelaciones falla que aranceles de Trump son inconstitucionales

La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos dictaminó que Trump no estaba legalmente autorizado a declarar emergencias nacionales e imponer impuestos a las importaciones en casi todos los países del mundo, confirmando en gran medida una decisión de mayo de un tribunal comercial federal especializado en Nueva York. Sin embargo, el tribunal modifivó una parte de ese fallo en la que anulaba los aranceles de inmediato, lo que le dio tiempo al gobierno para apelar ante la Corte Suprema.

| etiquetas: trump , aranceles , corte
25 3 0 K 237 actualidad
6 comentarios
25 3 0 K 237 actualidad
suppiluliuma #2 suppiluliuma
¿A cual de sus dos amos decidirá servir el Excmo. Sr. Roberts, presidente del Tribunal Supremo de los EEUU? ¿La Cámara de Comercio, o Donald Trump? ¡Próximamente* en sus pantallas!

* En unos meses. Los Supremos no van a tener mucha prisa con una patata caliente de esta magnitud. Al fin y al cabo, lo único que está en peligro es la economía mundial.
1 K 31
sotillo #4 sotillo
#2 La economía de los pobres
0 K 12
#5 Pixmac
#2 Sería muy raro que no resuelvan a favor de Trump. Su puesto está en juego, que Trump no les perdonará fallar en su contra en algo tan importante para él.
0 K 20
suppiluliuma #6 suppiluliuma *
#5 Los puestos de juez del Supremo de los EEUU son vitalicios. O decides retirarte o sales con los pies por delante. Eso se puede cambiar si el Congreso lo decide así, pero dudo mucho que los republicanos quieran abrir ese melón. Tienen una mayoría de 6-3 en el Supremo, y sentarían un precedente que haría más fácil a los demócratas recortarla o eliminarla si alguna vez logran mayoría en ambas cámaras y la presidencia.

Así que la bola está en el tejado de Excmo. Sr. Roberts y sus cinco secuaces…   » ver todo el comentario
0 K 11
Herumel #1 Herumel
Ahora la pregunta, para que la Von Der Layen se bajó las bragas hasta los tobillos, "por vicio"?

O nos quitamos a esos vende patrias de encima o lo vamos a pasar muy muy mal.
0 K 12
sotillo #3 sotillo
#1 Ahora se cepillan a la corte de apelación y listo
1 K 24

menéame