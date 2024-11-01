edición general
3 meneos
96 clics

Cortada en dos y con una siniestra 'sonrisa' hecha a cuchillo: el misterio del macabro asesinato que nadie ha podido resolver  

78 años después, el asesinato de Elizabeth Short sigue siendo uno de los crímenes más notorios y siniestros de la historia de Los Ángeles, recoge People. La madrugada del 15 de enero de 1947, el cuerpo de la joven de 22 años apareció abandonado en un solar de Leimert Park, cortado en dos mitades con una precisión quirúrgica y sin una gota de sangre derramada. El brutal e inexplicable crimen marcó el comienzo de una de las investigaciones más caóticas y mediáticas de la historia policial estadounidense.

| etiquetas: asesinada , cortada , dos partes , nadie , resolvio , su muerte
2 1 0 K 34 cultura
1 comentarios
2 1 0 K 34 cultura
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La escena del crimen se desbordó en cuestión de minutos. Antes de que la Policía pudiera acordonar el área, varios reporteros ya habían invadido el terreno, dando inicio a uno de los casos más sensacionalistas del país. Además, la misma prensa le dio el apodo de la 'Dalia Negra', inspirado en una película del año anterior y en la supuesta preferencia de la joven por la ropa negra.
0 K 20

menéame