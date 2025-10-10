edición general
Cortada A7 y N340 desde Vinaroz por inundaciones

AEMET ha activado de emergencia a las 18:00h el nivel ROJO o extremo por inundaciones en Tarragona, y las lluvias

