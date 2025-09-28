Corrupción desatada con Més per Mallorca en Deià, cobre usted el sueldo que quiera

Le pregunto al supuesto alcalde de Deià por la gravedad de la corrupción desatada en su ayuntamiento de Més per Mallorca, donde el propio edil reconoce que durante meses se han pagado sueldos que doblaban a los oficiales con dinero público. Una empresa privada se dedica a adjudicar a tontas y a locas sobresueldos a funcionarios. Este vodevil de La gestoría, entonar al ritmo de Georgie Dann en El chiringuito’, no hubiera prosperado en los tiempos de Pedro Horrach, José Castro o @realCarrau.