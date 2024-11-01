Corrupción y control: Cómo Turkmenistán convirtió la censura de Internet en un negocio [ENG]

En 2021, los ciudadanos fueron obligados a jurar sobre el Corán que no usarían VPN. En la práctica, casi todas las redes sociales y aplicaciones de mensajería están bloqueadas. Servicios como YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Discord, Signal, IMO y Telegram están bloqueados. El departamento de Ciberseguridad de Turkmenistán ha bloquado Tor y está vendiendo acceso a internet completo y gratuito de forma paralela. Por $ 2,000 por mes, todos los filtros se eliminarán de su conexión, un precio que la mayoria no puede pagar.