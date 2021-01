Como de costumbre, no se trata de una comunicación remitida por Correos, sino por alguna persona o grupo con fines maliciosos. Frente a otras veces, el mensaje no llega enviado por "Correos", sino por un número de particular que comienza por "+34 6". Por ejemplo, nos ha llegado desde números que comenzaban por "+34 628" o por "+34 674", por ejemplo.