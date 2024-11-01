Correos reanuda la admisión de todo tipo de envíos a Estados Unidos

Correos es uno de los primeros operadores postales internacionales en retomar el servicio de envíos a Estados Unidos bajo su nueva normativa aduanera. Con fecha de efectos 3 de octubre, Correos admitirá todos los envíos, incluidos los paquetes con valor comercial igual o inferior a 800 dólares, que se habían suspendido debido a los cambios arancelarios aprobados por Estados Unidos. Esta medida afecta tanto a los envíos de clientes con contrato como de particulares.