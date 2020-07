Coronavirus ¿Por qué se incrementan las infecciones pero no los fallecimientos?

Una segunda ola de casos, o tal vez solo un resurgimiento de la ola inicial, comenzó a mediados de junio. Los recuentos de casos han aumentado considerablemente y no muestran signos de desaceleración. De momento las muertes no se correlacionan con los nuevos casos y eso transmite una sensación de falsa seguridad. ¿Cómo se puede explicar la aparente desconexión entre casos y muertes? El incremento del número de tests puede ser un factor, aunque por sí solo no lo explica. Se barajan una serie de variables...