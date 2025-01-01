Corea del Sur y Estados Unidos sellan 11 acuerdos estratégicos en energía, aviación y minerales críticos

El 25 de agosto de 2025 marcó un nuevo capítulo en la cooperación económica entre Corea del Sur y Estados Unidos. Ambos países firmaron 11 memorandos de entendimiento (MOUs) que abarcan sectores estratégicos como la construcción naval, la energía nuclear, la aviación, el gas natural licuado (GNL) y los minerales críticos. El anuncio se produjo durante una mesa redonda empresarial en Washington, celebrada un día después de la primera cumbre entre el presidente surcoreano Lee Jae Myung y el presidente estadounidense Donald Trump.