Corea del Sur admite que una instalación fuera de normativa en el aeropuerto de Muan hizo que el accidente del vuelo 2216 de Jeju Air fuera mortal

Aún sin el tren de aterrizaje extendido el Boeing 737 involucrado se habría salido de la pista tras deslizarse por ella pero se habría detenido sin sufrir daños catastróficos y con un alto índice de supervivientes entre sus ocupantes de no haber chocado contra un montículo de hormigón que sostenía las antenas ILS del aeropuerto. El impacto con ese montículo fue el que destrozó el avión y provocó la muerte de 179 de las 181 personas que iban a bordo.