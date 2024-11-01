edición general
Corea recupera un carguero de 600 años de antigüedad en una excavación submarina (ENG)

Actualmente es el único barco de la era Joseon completamente excavado que se ha recuperado, y la prueba física más clara hasta la fecha de la red tributaria marítima del reino... se encontraron etiquetas de madera con destinos, contenedores de arroz y porcelana producida como tributo al gobierno. Estos hallazgos confirman que el barco formaba parte de un sistema de transporte estatal, conocido como «joun», que trasladaba grano y bienes oficiales desde los depósitos provinciales hasta la capital real de Hanyang, la actual Seúl.

