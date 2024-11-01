Corea recupera un carguero de 600 años de antigüedad en una excavación submarina (ENG)

Actualmente es el único barco de la era Joseon completamente excavado que se ha recuperado, y la prueba física más clara hasta la fecha de la red tributaria marítima del reino... se encontraron etiquetas de madera con destinos, contenedores de arroz y porcelana producida como tributo al gobierno. Estos hallazgos confirman que el barco formaba parte de un sistema de transporte estatal, conocido como «joun», que trasladaba grano y bienes oficiales desde los depósitos provinciales hasta la capital real de Hanyang, la actual Seúl.