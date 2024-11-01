·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15429
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
10327
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
6658
clics
Que agradable sujeto
6157
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
3947
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
más votadas
410
Assange denuncia a Fundación Nobel por facilitar crímenes de guerra con premio a Machado
478
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
399
La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP
420
¿Recuerdas las Políticas Económicas del Gobierno de M. Rajoy?
294
La Fiscalía no acusará a Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por Elisa Mouliaá y pedirá el archivo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
10
clics
Corea del Norte y Corea del Sur: Dos países, un mismo origen, futuros opuestos
Por qué Corea del Sur y Corea del Norte siguieron modelos de desarrollo opuestos y cómo sus decisiones económicas explican dos realidades divergentes
|
etiquetas
:
corea del sur
,
corea del norte
,
economía
,
política
2
0
0
K
20
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
20
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Asimismov
Relacionada:
meneame.net/story/reino-unido-lanza-mensaje-ciudadanos-mirando-reojo-r
Parece que R.U., Francia y Alemania quieren ahora seguir el modelo de Korea del Norte
0
K
12
#3
nemesisreptante
Que casualidad que nos quieran contar la historia de Corea del Norte y Corea del Sur y se olviden de mencionar a gente como Syngman Rhee. Es como si todo ocurriera mágicamente de repente.
0
K
11
#2
dclunedo
Los rojillos de Ayusame te van a hinchar
Mira que criticar un paraíso comunista frente a una potencia Facha alineada con su amo Yanki ..... pareces nuevo
0
K
7
#4
alcama
#2
Todos estos pseudorojos no durarían 1 semana en un país comunista
0
K
5
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
meneame.net/story/reino-unido-lanza-mensaje-ciudadanos-mirando-reojo-r
Parece que R.U., Francia y Alemania quieren ahora seguir el modelo de Korea del Norte