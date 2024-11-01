edición general
2 meneos
10 clics
Corea del Norte y Corea del Sur: Dos países, un mismo origen, futuros opuestos

Corea del Norte y Corea del Sur: Dos países, un mismo origen, futuros opuestos

Por qué Corea del Sur y Corea del Norte siguieron modelos de desarrollo opuestos y cómo sus decisiones económicas explican dos realidades divergentes

| etiquetas: corea del sur , corea del norte , economía , política
2 0 0 K 20 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 20 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
Relacionada:
meneame.net/story/reino-unido-lanza-mensaje-ciudadanos-mirando-reojo-r
Parece que R.U., Francia y Alemania quieren ahora seguir el modelo de Korea del Norte
0 K 12
nemesisreptante #3 nemesisreptante
Que casualidad que nos quieran contar la historia de Corea del Norte y Corea del Sur y se olviden de mencionar a gente como Syngman Rhee. Es como si todo ocurriera mágicamente de repente. :roll:
0 K 11
#2 dclunedo
Los rojillos de Ayusame te van a hinchar :-D Mira que criticar un paraíso comunista frente a una potencia Facha alineada con su amo Yanki ..... pareces nuevo :troll: :troll:
0 K 7
alcama #4 alcama
#2 Todos estos pseudorojos no durarían 1 semana en un país comunista
0 K 5

menéame