edición general
5 meneos
9 clics

Corea del Norte amplía las condenas de pena de muerte al consumo de películas e información extranjeras

Corea del Norte es hoy, según la ONU, quizá el peor lugar del mundo en términos de privaciones de libertades: “Ninguna otra población está sometida a tales restricciones en el mundo actual”, sentencia el informe, cuyos 16 folios reflejan cómo, en virtud de leyes, políticas y prácticas introducidas desde 2015, los ciudadanos han sido sometidos a una mayor vigilancia y control “en todos los ámbitos de la vida”.

| etiquetas: corea del norte , pena de muerte , películas , información , extranjeras
4 1 1 K 27 politica
4 comentarios
4 1 1 K 27 politica
karakol #1 karakol
Y lo harán con un cañón de artillería, después de haber sido atacados por perros salvajes mientras escuchan K-Pop

Ah, y previo paso por la peluquería para el corte de pelo oficial y reglamentario.
1 K 37
#3 higlewit
#1 Las ejecuciones en Corea del Norte se hacen atando al condenado a una tabla de madera. Se reune a todo el puebo (es obligatorio, niños también). Los soldados proceden a disparar a todo el cuerpo, empezando por arriba y acabando por abajo.

Fuente: Declaraciones de varios desertores, todas ellas coincidentes.
0 K 6
#2 Beticom
Acabo de ver "Fast ando fury 9", y creo que la ley se queda corta.
0 K 7
#4 pirat
No es para menos, enciendes la tdt y te entran ideas suicidas al ver a chucnorris tol día allí... pierdes la fe en la humanidad y toda esperanza.
Nunca entenderé la basura de contenido yanki que se esfuerzan en repetir como si quisieran disuadir al espectador, como si no quisieran merecer la concesión de un canal. Hay mogollón de la iglesia y hasta alguno insultante sionista totalmente repugnante.
Con la cantidad de gente que estaría encantada de ofrecer contenido interesante en un canal de…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame