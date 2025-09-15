Corea del Norte amplía las condenas de pena de muerte al consumo de películas e información extranjeras

Corea del Norte es hoy, según la ONU, quizá el peor lugar del mundo en términos de privaciones de libertades: “Ninguna otra población está sometida a tales restricciones en el mundo actual”, sentencia el informe, cuyos 16 folios reflejan cómo, en virtud de leyes, políticas y prácticas introducidas desde 2015, los ciudadanos han sido sometidos a una mayor vigilancia y control “en todos los ámbitos de la vida”.
| etiquetas: corea del norte , pena de muerte , películas , información , extranjeras
Ah, y previo paso por la peluquería para el corte de pelo oficial y reglamentario.
Fuente: Declaraciones de varios desertores, todas ellas coincidentes.
