'Coppélia' en el Teatro de la Maestranza de Sevilla: la eterna belleza de la danza
El Maestranza programa hasta el sábado ‘Coppélia’, uno de los grandes clásicos del repertorio. Fotografías.
cultura
