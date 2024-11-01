Copiar: de la divinidad al pecado

Hasta aquí hemos hablado de copyright porque es la palabra mágica que todo el mundo invoca cuando se alarman por el supuesto daño que hace la inteligencia artificial a los autores —o mejor dicho, a los content creators, como dice Matthew Prince. Pero hay que poner las cosas en su sitio para poder negar la mayor: la IA no hace copias de obras. La IA aprende, agrega, sintetiza. No hace un “copiar y pegar” del contenido original, sino que recibe información diversa y la usa para conversar con nosotros, los humanos.
| etiquetas: copyright , ia , cloudflare