edición general
6 meneos
10 clics
Copiar: de la divinidad al pecado

Copiar: de la divinidad al pecado

Hasta aquí hemos hablado de copyright porque es la palabra mágica que todo el mundo invoca cuando se alarman por el supuesto daño que hace la inteligencia artificial a los autores —o mejor dicho, a los content creators, como dice Matthew Prince. Pero hay que poner las cosas en su sitio para poder negar la mayor: la IA no hace copias de obras. La IA aprende, agrega, sintetiza. No hace un “copiar y pegar” del contenido original, sino que recibe información diversa y la usa para conversar con nosotros, los humanos.

| etiquetas: copyright , ia , cloudflare
5 1 1 K 50 tecnología
1 comentarios
5 1 1 K 50 tecnología
Khadgar #1 Khadgar
La IA no hace copias de obras, pero hace obras utilizando el material de terceros sin el cual no podría hacer nada, sin remunerar ni dar crédito a dichos artistas. Y, aún encima, tendrán que ir dando las gracias. Y todo esto para acabar inundando Internet de basura.
0 K 13

menéame