Cooperación médica entre China y Cuba promueve la amistad entre pueblos  

El 28 de septiembre se cumple el 65º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba. En estos 65 años, ambos países han avanzado juntos en múltiples áreas, de las cuales, la cooperación médica ha sido siempre el lazo más cálido y sólido entre ellos. CGTN conversó con el Dr. Juan Carlos Medina Perdomo, quien ha trabajado durante años en el Hospital de Oftalmología Aier de Xining, para escuchar sus historias sobre el ejercicio profesional en China.