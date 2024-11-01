edición general
Coodinadora CIE No Cádiz denuncia la apertura del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros en Algeciras

Denuncian la apertura "por sorpresa" en Algeciras del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros. La Coordinadora CIE No Cádiz ha denunciado la apertura "por sorpresa" del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cádiz), un espacio convertido en "el mayor centro de detención de migrantes del país" con capacidad para "500 personas", anunciando la convocatoria de una marcha contra estos centros el próximo 22 de noviembre en la localidad algecireña.

