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Convocan huelga en las gasolineras en el Estado español en el puente festivo del trabajo

Convocan huelga en las gasolineras en el Estado español en el puente festivo del trabajo

Los sindicatos acusan a la patronal de retirar algunas propuestas y poner sobre la mesa una oferta económica "claramente regresiva" en la negociación de su convenio colectivo

| etiquetas: huelga , gasolineras , estado español , festivo , trabajo
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2 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
#2 Pitchford
Así los huelguistas podrán disfrutar del viaducto del trabajo..
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#1 Cuchifrito
No importa, me adelanto y lleno el depo... ah no ni que fuera rico :-(
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menéame