Qué convirtió a una escuela para niños pobres en Ciudad de México en una de las mejores del mundo

En el barrio de San Jerónimo Lídice de la Ciudad de México, tras una puerta azul, se esconde uno de los mejores colegios del mundo. Esa entrada la cruzan cada día 339 niños y los recibe un equipo docente con una misión clara: no solo sacarlos a ellos de la situación vulnerable, sino también a sus familias, para romper el ciclo de pobreza intergeneracional. "A Favor del Niño" (AFN) acaba de recibir lo que se conoce como los "premios Oscar" de la educación -el World's Best School Prize- en la categoría de Colaboración Comunitaria.