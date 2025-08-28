edición general
Contundentes declaraciones de Maduro que sonrojan a EE.UU

Contundentes declaraciones de Maduro que sonrojan a EE.UU

Cuando el 5 de febrero del 2003 el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, presentó sin ruborizarseante la ONU una probeta diciendo que era la prueba definitiva e irrefutable de que la Irak de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva todo el mundo le creyó sin cuestionarse nada. Si el 87% de la droga sale por el lado de Colombia, ¿por qué no despliegan ahí sus flotas y buques de guerra, sino que despliegan buques destructores cerca de Venezuela por donde apenas sale el 5%?

salteado3
Se nos viene un Irak 2.0 con drogas de destrucción masiva.
Supercinexin
Invasiones sanas, correctas, altamente apoyables, de las que hacen disfrutar a nuestros aguerridos demócratas europedos y sonreír al Niño Jesús.
cutty
Los latinoamericanos deben avanzar en dirección a una mayor cohesión política y económica si no quieren acabar siendo las nuevas plantaciones algodoneras usanas.
reithor
He aguantado el video hasta que ha salido ánsar justificándose.
salteado3
#4 Lo sacan como verificación de que los dirigentes negaron lo de las armas de destrucción masiva. Con Venezuela quieren hacer lo mismo: entran por un motivo falso, ponen un gobierno títere (ya lo tienen, llevan años financiando y apoyando a la oposición) y empezar a robar sacar petróleo en condiciones ventajosas.

Los estadounidenses seguirán drogándose con la droga colombiana como siempre y cuando alguien pregunte por la droga venezolana los Aznares de turno dirán no era verdad, pero que quien iba a dudar de los yankis (otra vez).
suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: después de tres años justificando la invasión de Ucrania porque "EEUU no toleraría una amenaza en su patio trasero", los Zazis de MNM dicen que EEUU no puede invadir otros países en su patio trasero. xD
