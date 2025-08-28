Contundentes declaraciones de Maduro que sonrojan a EE.UU

Cuando el 5 de febrero del 2003 el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, presentó sin ruborizarseante la ONU una probeta diciendo que era la prueba definitiva e irrefutable de que la Irak de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva todo el mundo le creyó sin cuestionarse nada. Si el 87% de la droga sale por el lado de Colombia, ¿por qué no despliegan ahí sus flotas y buques de guerra, sino que despliegan buques destructores cerca de Venezuela por donde apenas sale el 5%?