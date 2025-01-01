·
5
meneos
42
clics
El controvertido “Mar de Plástico” que convirtió la región más árida de España en la huerta de Europa
Cerca del 18% de las exportaciones agrícolas de España se producen en este lugar del país, sin embargo eso ha traído varios cuestionamientos sociales y ambientales
|
etiquetas
:
mar de plástico
,
almería
,
huerta de europa
,
problemas sociales
#1
aupaatu
Los acuíferos contaminados como herencia a las próximas generaciones es de una visión de futuro ejemplar y más teniendo en cuenta las sequías que acompañarán al cambio climático.
2
K
32
#2
cocolisto
30 millones de toneladas de deshechos de plásticos al año.Un desastre ambiental del que todos se desentienden.
0
K
20
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
