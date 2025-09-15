Las controvertidas palabras de Ana Rosa Quintana sobre los manifestantes de La Vuelta: “Ninguno sobreviviría en Palestina”

La protesta propalestina que obligó a suspender la etapa final de la Vuelta a España en Madrid ha generado un intenso debate mediático y social. Este lunes, Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial al asunto, acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar “utilizando las matanzas en Gaza para hacer propaganda con el deporte”. Pero, además, la presentadora ha cargado contra los manifestantes después de que uno de los reporteros de su programa fuera increpado.
| etiquetas: ana rosa quintana , manifestantes , palestina
Para mí que esta señora nunca fue el lápiz más afilado del estuche.
¿Ah que esta señora sigue en antena?
Esta señora tiene cierto poder en los círculos en los que se mueve. Esta señora puede presionar para que no se hable de ciertas cosas en los informativos de las televisiones privadas, y así lo hizo en algún caso de corrupción en el que estaba enfangado su marido.
Y esta señora sigue en antena porque mueve muchos hilos ahí donde está.
Es cierto que lo más probable es que no sobreviviéramos en Palestina porque en Gaza podríamos morir de hambre, de un tiro si fuéramos a buscar comida, de un bombazo mientras estamos en casa o en el hospital y en Cisjordania nos podrían matar los colonos Sionistas, aunque no creo que se refiriese a esto, claro.