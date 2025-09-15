edición general
Las controvertidas palabras de Ana Rosa Quintana sobre los manifestantes de La Vuelta: “Ninguno sobreviviría en Palestina”

La protesta propalestina que obligó a suspender la etapa final de la Vuelta a España en Madrid ha generado un intenso debate mediático y social. Este lunes, Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial al asunto, acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar “utilizando las matanzas en Gaza para hacer propaganda con el deporte”. Pero, además, la presentadora ha cargado contra los manifestantes después de que uno de los reporteros de su programa fuera increpado.

| etiquetas: ana rosa quintana , manifestantes , palestina
22 comentarios
Comentarios destacados:        
Milmariposas
Osease, está diciendo que aquello es un puto infierno (porque Israel está aniquilando a los palestinos en un GENOCIDIO)? :roll:

HeilHynkel
#3

Para mí que esta señora nunca fue el lápiz más afilado del estuche. :roll:

elGude
Ese es el argumento? En serio?

Verdaderofalso
#1 si argumento es que allí está pasando un genocidio?? xD

sotillo
#1 ¿De Ana Rosa? Lo más serio que tiene

MellamoMulo
#1 argumento? Qué argumento? No se puede catalogar de argumento semejante disparate carente de las más mínimas reglas de cordura o lógica. Es como la diarrea mental de Mariló el otro día diciendo que los toros no sufren. Intentan tapar sus ideas soltando una estupidez tras otra que solo compran los estúpidos que piensan como ellas

StuartMcNight
"Esta gente esta protestando porque hay un genocidio en Palestina que quieren parar.... Pues menudos listillos... si estuvieran en Palestina no hablarian tanto porque estarian todos muertos en el genocidio! Jaque Mate progres!! O algo asi!!"

skaworld
¿Quien?

¿Ah que esta señora sigue en antena?

Dr.Who
#8 sigue en antena, pero encaramada a ella con uñas y dientes...

Trigonometrico
#8 #11 A veces nos olvidamos como funciona el mundo porque es muy asqueroso y desagradable en algunos aspectos.

Esta señora tiene cierto poder en los círculos en los que se mueve. Esta señora puede presionar para que no se hable de ciertas cosas en los informativos de las televisiones privadas, y así lo hizo en algún caso de corrupción en el que estaba enfangado su marido.

Y esta señora sigue en antena porque mueve muchos hilos ahí donde está.

cenutrios_unidos
Ni tú mierda seca. Ah y corrupta de los cojones. ¿Cuando sacas tu nuevo libro?

pirat
#2 atresmierdaseca, puaj

Pivorexico
Bueno 270 periodistas asesinados por los sionistas , igual se refería estos .

cocolisto
Que más les gustaría a los palestinos que parar una vuelta ciclista en Gaza porque han bombardeado a la pájara ésta y a su emisora.

rob
Su marido y ella son los que apretarían el gatillo.

pitercio
Tiene razón, es que es de cajón, nadie sobrevive donde una banda de asesinos salvajes les asesina si van a por agua, comida o si simplemente intentan dormir bajo las bombas o proteger a sus hijos.

SeñorPresunciones
Además de ignorante, malvada. Que tenga cuidado de no morderse un labio a ver si se va a envenenar.

MPPC
#10 Normalmente las bichas son inmunes a su propio veneno.

Leclercia_adecarboxylata
Ninguno sobreviviría en Palestina y tampoco en Israel supongo porque es una guerra ¿no?

Klamp
Ana, es la idea

sliana
Pues tiene razón, otro es que si tirarán tanta bomba en Madrid, tampoco sobrevivirían. Y ella sería de las primeras en morir por confundirla con una periodista.

Piscardomorao
Vaya, Facha Rosa ha dicho algo que es al menos cierto en parte, no me lo puedo creer.

Es cierto que lo más probable es que no sobreviviéramos en Palestina porque en Gaza podríamos morir de hambre, de un tiro si fuéramos a buscar comida, de un bombazo mientras estamos en casa o en el hospital y en Cisjordania nos podrían matar los colonos Sionistas, aunque no creo que se refiriese a esto, claro.


