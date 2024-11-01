·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11305
clics
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
5932
clics
Qué hacer si te ataca un oso: momentos de ataques captados en cámara
5403
clics
Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir
3821
clics
Decenas de personas rodean y fotografían en Murcia a un hombre con pelo blanco al que confundieron con Richard Gere
3121
clics
Justicia independiente, patrocina el Banco de Santander
más votadas
358
Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños
382
Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir
199
Investigan un chat en el que casi 100 hombres compartían imágenes de sus parejas desnudas en Castro Urdiales, Cantabria
231
Una marea de personas denuncia en Madrid el "timo" de la tregua en Gaza y pide la ruptura total de relaciones con Israel
379
Una nueva manifestación tras la dana pide que Mazón deje las Corts
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
8
clics
Los contribuyentes británicos pagarán 2000 millones de libras al año a EDF para la construcción de nuevas centrales eléctricas (Eng)
La empresa estatal francesa recibirá financiación para Hinkley Point C y Sizewell C
|
etiquetas
:
electricidad
,
energía nuclear
,
edf
,
hinkley point c
,
sizewell c
4
0
1
K
49
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
1
K
49
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Verdaderofalso
#4
entonces el titular de la noticia que enlazo está bien traducido?
0
K
20
#3
tul
se les ha debido olvidar que son dos reactores nucleares
en.wikipedia.org/wiki/Hinkley_Point_C_nuclear_power_station
en.wikipedia.org/wiki/Sizewell_C_nuclear_power_station
0
K
17
#4
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#3
En realidad son 4 reactores de 1.650 MW cada uno, dos en cada central.
#2
Lee, es el precio de compra de la energía cuando esté funcionando.
Es como si dijera el sistema eléctrico español le está pagando a Forestalia 10 millones al año por la energía que generan los parques de la primera subasta de CdF.
Y otros 20 millones por los de la tercera subasta de CdF
0
K
13
#1
El_dinero_no_es_de_nadie
*
Los contribuyentes británicos no pagan nada, es un contrato de venta de electricidad CdF (contrato por diferencia).
El mismo contrato CdF que hemos hecho en España para las subastas de eolica y fotovoltaica de 2016 a 2022.
#0
Corrige el microblogging del titular
0
K
13
#2
Verdaderofalso
#1
“UK energy bill payers will hand £2bn a year to EDF for new power stations”
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
#2 Lee, es el precio de compra de la energía cuando esté funcionando.
Es como si dijera el sistema eléctrico español le está pagando a Forestalia 10 millones al año por la energía que generan los parques de la primera subasta de CdF.
Y otros 20 millones por los de la tercera subasta de CdF
El mismo contrato CdF que hemos hecho en España para las subastas de eolica y fotovoltaica de 2016 a 2022.
#0 Corrige el microblogging del titular