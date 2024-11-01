edición general
Los contribuyentes británicos pagarán 2000 millones de libras al año a EDF para la construcción de nuevas centrales eléctricas (Eng)

Los contribuyentes británicos pagarán 2000 millones de libras al año a EDF para la construcción de nuevas centrales eléctricas (Eng)

La empresa estatal francesa recibirá financiación para Hinkley Point C y Sizewell C

Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 entonces el titular de la noticia que enlazo está bien traducido?
#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 En realidad son 4 reactores de 1.650 MW cada uno, dos en cada central.

#2 Lee, es el precio de compra de la energía cuando esté funcionando.
Es como si dijera el sistema eléctrico español le está pagando a Forestalia 10 millones al año por la energía que generan los parques de la primera subasta de CdF.
Y otros 20 millones por los de la tercera subasta de CdF
#1 El_dinero_no_es_de_nadie *
Los contribuyentes británicos no pagan nada, es un contrato de venta de electricidad CdF (contrato por diferencia).
El mismo contrato CdF que hemos hecho en España para las subastas de eolica y fotovoltaica de 2016 a 2022.

#0 Corrige el microblogging del titular
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 “UK energy bill payers will hand £2bn a year to EDF for new power stations”
