Contra la cultura Puaf

Desde hace unas décadas los sectores más reaccionarios y fascistas de Estados Unidos idearon una palabra para identificar en ella todos los males que perjudican sus intereses y, por tanto, contravienen los del planeta, es decir los de toda la humanidad, dado que ellos, la minoría de nuevos millonarios tecnológicos, son el único motivo por el que merece la pena vivir, incluso morir. De entre los mayores difusores y defensores del movimiento antiwoke destacan Mark Zuckerberg, dueño de Meta, y Elon Musk, dueño de todo aquello que le ha cedido la