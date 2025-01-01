En un contexto adverso, Javier Milei prepara para septiembre viajes a EE.UU. y España

Visita número doce a EE.UU. y cuarta a Madrid, donde espera poder concretar reuniones con empresarios para justificar sus salidas ante las acusaciones de financiar con dinero estatal sus viajes privados, ya que viaja sin intención de cerrar reuniones con el gobierno español de Pedro Sánchez. El libertario asistirá a la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido VOX. El anfitrión Santiago Abascal espera reunir más de 14 mil asistentes, con la presencia de líderes de de la derecha como Marine Le Pen o Viktor Orbán