Contaminación del aire y demencia [ENG]

Los investigadores comenzaron analizando los registros hospitalarios de 56,5 millones de pacientes que fueron ingresados por primera vez entre 2000 y 2014 con una enfermedad neurodegenerativa relacionada con los cuerpos de Lewy. A partir de los códigos postales de los pacientes, los científicos estimaron su exposición a largo plazo a la contaminación por PM2,5, partículas en suspensión en el aire que miden menos de 2,5 milésimas de milímetro. Estas partículas pueden inhalarse profundamente en los pulmones y se encuentran en...