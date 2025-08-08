“Me contactaron abogados”: polémica por posible copyright en DAN DA DAN tras el Episodio 18; Yoshiki (X JAPAN) reacciona a “Hunting Soul”

La controversia surgió porque la canción y la puesta en escena del episodio son un claro homenaje a X JAPAN, algo confirmado por el guitarrista Marty Friedman, quien junto a Seiichi Nagai estuvo a cargo de la guitarra y arreglos musicales. La interpretación dentro del anime se volvió rápidamente popular tanto entre lectores del manga como entre quienes siguen exclusivamente la adaptación animada.