“Me contactaron abogados”: polémica por posible copyright en DAN DA DAN tras el Episodio 18; Yoshiki (X JAPAN) reacciona a “Hunting Soul”

La controversia surgió porque la canción y la puesta en escena del episodio son un claro homenaje a X JAPAN, algo confirmado por el guitarrista Marty Friedman, quien junto a Seiichi Nagai estuvo a cargo de la guitarra y arreglos musicales. La interpretación dentro del anime se volvió rápidamente popular tanto entre lectores del manga como entre quienes siguen exclusivamente la adaptación animada.

5 comentarios
#3 oscarcr80
Marty Friedman: ex Megadeth, durante su etapa mas exitosa.

Ahi queda eso.
3 K 25
Battlestar #4 Battlestar
Y luego algunos se extrañan de que cambien los nombres de los personajes de JoJo en las versiones occidentales :troll:
0 K 13
Pointman #2 Pointman
En su momento me sorprendió el parecido de "Hikaru Nara" de Goose House con "1/3 no Junjou na Kanjou" de Slam Shade.

La primera vez que escuché "Hkaru Nara" me quedé rayado pensando "esto le he oído en alguna parte".
0 K 12
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
El artículo es ilegible.
0 K 12

