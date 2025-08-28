edición general
4 meneos
16 clics
El consumo en maratón de series afecta la memoria y la atención

El consumo en maratón de series afecta la memoria y la atención

Ver series en modo atracón y delegar las decisiones en los algoritmos refuerzan el placer inmediato, pero limitan la memoria, la exploración y la plasticidad cerebral.

| etiquetas: series , cerebro , memoria , salud mental , atención
3 1 1 K 31 ciencia
8 comentarios
3 1 1 K 31 ciencia
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Iba a replicar, pero ya no me acuerdo de lo que iba a dec...

¡Hay una mosca!
0 K 11
oso_barboso #2 oso_barboso
Además, en algunas personas que conozco, hay cierta tendencia a fundirse cualquier serie en una sesión reproduciendo a 1.5x solo para poder decir luego que la vieron completa. Como si diera cierto estatus, por así decirlo. “Ayer me la vi entera” y te pones a echar cuentas y te faltan horas del día. Me parece una barbaridad…
2 K 26
#4 Poll
#2 y a la vez respondiendo WhatsApps a familia y amigos. Efecto doble pantalla
1 K 20
#7 j-light
#4 Yo hago eso mucho. Ojeo sobre todo noticias. Quizás me engaño, pero normalmente las series me parecen tan reguleras o malas, o simplemente predecibles, que no hace falta prestar 100% de la atención para saber lo que pasará durante la mayor parte de la misma.
0 K 10
Pacman #3 Pacman
#2 1.5?
Los audios del wasap vale, pero series y pelis? Tamaña herejía.
0 K 12
mariKarmo #8 mariKarmo
#2 hay gente haciendo eso? ay dios mio.
0 K 11
strike5000 #5 strike5000
Porque ya no "vemos" series, las consumimos y las olvidamos al instante.
1 K 20
Torrezzno #6 Torrezzno
Igual que el maratón de meneos
0 K 8

menéame