·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4069
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
3510
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
2623
clics
Conmoción en la vuelta: Activistas interrumpen al equipo Israel-Premier Tech en la Contra-reloj por equipos en Figueres [NL]
2862
clics
Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas
2862
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
más votadas
348
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
438
Los bomberos de Castilla y León le niegan el saludo a Mañueco mientras le dan la mano a los reyes
446
El “LaLigaGate” llega al Congreso: ERC exige explicaciones al Gobierno por los bloqueos masivos de Internet
603
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
394
Conmoción en la vuelta: Activistas interrumpen al equipo Israel-Premier Tech en la Contra-reloj por equipos en Figueres [NL]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
16
clics
El consumo en maratón de series afecta la memoria y la atención
Ver series en modo atracón y delegar las decisiones en los algoritmos refuerzan el placer inmediato, pero limitan la memoria, la exploración y la plasticidad cerebral.
|
etiquetas
:
series
,
cerebro
,
memoria
,
salud mental
,
atención
3
1
1
K
31
ciencia
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
1
K
31
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mente_en_desarrollo
Iba a replicar, pero ya no me acuerdo de lo que iba a dec...
¡Hay una mosca!
0
K
11
#2
oso_barboso
Además, en algunas personas que conozco, hay cierta tendencia a fundirse cualquier serie en una sesión reproduciendo a 1.5x solo para poder decir luego que la vieron completa. Como si diera cierto estatus, por así decirlo. “Ayer me la vi entera” y te pones a echar cuentas y te faltan horas del día. Me parece una barbaridad…
2
K
26
#4
Poll
#2
y a la vez respondiendo WhatsApps a familia y amigos. Efecto doble pantalla
1
K
20
#7
j-light
#4
Yo hago eso mucho. Ojeo sobre todo noticias. Quizás me engaño, pero normalmente las series me parecen tan reguleras o malas, o simplemente predecibles, que no hace falta prestar 100% de la atención para saber lo que pasará durante la mayor parte de la misma.
0
K
10
#3
Pacman
#2
1.5?
Los audios del wasap vale, pero series y pelis? Tamaña herejía.
0
K
12
#8
mariKarmo
#2
hay gente haciendo eso? ay dios mio.
0
K
11
#5
strike5000
Porque ya no "vemos" series, las consumimos y las olvidamos al instante.
1
K
20
#6
Torrezzno
Igual que el maratón de meneos
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¡Hay una mosca!
Los audios del wasap vale, pero series y pelis? Tamaña herejía.