edición general
45 meneos
93 clics
Consuelo Ordoñez responde al “pim, pam, pum” de Ayuso: “Banalización de una persona ignorante"

Consuelo Ordoñez responde al “pim, pam, pum” de Ayuso: “Banalización de una persona ignorante"

La presidenta de Covite y hermana de Gregorio Ordoñez contesta a la última mentira que la responsable de Madrid ha usado para utilizar a las víctimas de ETA

| etiquetas: consuelo ordoñez , ayuso , “pim , pam , pum” , banalización , eta , ignorancia
37 8 3 K 408 politica
14 comentarios
37 8 3 K 408 politica
#2 ClaraBernardo
Es de las cosas más acertadas que se han dicho sobre una presidenta del PP que da mucha vergüenza.
1 K 27
#6 laruladelnorte
Ayuso sacó hasta dos veces a colación este tema en su paso por Telecinco sin que tuviera nada que ver, haciendo así alusión a una forma de proceder habitual en su forma de entender la política: la de desviar el foco.
De esta manera, contestó a una primera pregunta sobre su novio respondiendo que la gente le traslada “su cariño y apoyo en la calle”, que “rezan” por ella y que la quieren “en su casa”. Y acentuaba que este respaldo se lo daban “en Murcia y también en Bilbao”,

Y no tiene abuela. :foreveralone:
1 K 22
devilinside #7 devilinside
#6 Con lo guapa que es
1 K 22
#10 laruladelnorte
#7 Guapa y modesta. ¬¬
0 K 10
adimdrive #4 adimdrive
Se ha oído la hostia desde la estratosfera
0 K 17
#1 pirat
Sobra lo de persona
1 K 17
Thornton #12 Thornton
#1 Y lo de ignorante es demasiado benévolo  media
1 K 33
#14 pirat
#12 Limitadilla
1 K 28
pitercio #8 pitercio *
Todo el mundo sabe lo retrasada que es. Acabará como juguete roto, pero es que el alcohólico no tiene ahora mismo otro muñeco y va a exprimir este hasta que le dure.
0 K 13
xyria #5 xyria
Navaja de Hanlon: «Nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez». IDA es, simplemente, estúpida.
0 K 10
The_Ignorator #9 The_Ignorator
#5 Hanlon no conocio a Ayuso.
Si no en vez de "Navaja" le hubiera llamado "Molinillo de Motosierras" a su principio
0 K 11
kukusu #11 kukusu
#5 la simple estupidez no explica tanta alevosía
0 K 10
Fartucu #3 Fartucu *
Las fobias que la pasan por el pinganillo dan bastante verguenza ajena, bueno en realidad lo que da cosica son sus "conclusiones", que parecen procesos mentales de un chiquillo nacido anteayer.

En otras comunidades gobernadas por el pp no son tan ultras. La cam y su tradición de exportador de odio es digna de estudio.
0 K 7
#13 Tecar *
El PP de ahora no le llega en ruindad, hipocresía y malas formas al los siniestros PP-PSOE de los 80-90 ni a las suela de las zapatillas.
Alguien debería aclararse un poco y revisar la reciente historia de España.
0 K 7

menéame