La construcción eólica en Suecia se estanca antes de que colapse del todo en 2027 por las condiciones de inversión

La expansión de la energía eólica en Suecia se está paralizando, según Green Power, advirtió que solo se entregarán 2GW de capacidad hasta 2027, antes de que la expansión se detenga debido al colapso de las condiciones de inversión. En 2025 solo se realizó un pedido de turbinas en el tercer trimestre de sólo 25MW, y que “no hay señales de mejora en las condiciones del mercado” para proyectos a gran escala bajo las condiciones actuales. Más del 90% de los proyectos eólicos de este año fueron bloqueados por el veto municipal.