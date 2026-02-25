edición general
5 meneos
33 clics
Conspiritualidad: cómo el mundo del yoga y el bienestar se convirtió en puerta de entrada al conspiracionismo

Conspiritualidad: cómo el mundo del yoga y el bienestar se convirtió en puerta de entrada al conspiracionismo

La fusión entre comunidades de bienestar y pensamiento conspiranoico tiene nombre académico: conspiritualidad. La investigación psicológica muestra que ambos sistemas comparten arquitectura cognitiva y que la pandemia aceleró un proceso que llevaba décadas gestándose. Revisión de la evidencia científica sobre por qué espacios diseñados para ofrecer calma pueden acabar preparando el terreno para la desinformación y el extremismo

| etiquetas: conspiritualidad , pseudociencia , yoga , conspiracionismo , new-age
4 1 0 K 41 ciencia
6 comentarios
4 1 0 K 41 ciencia
#1 pandasucks
Normal, monos evolucionados autosugestionados, ¿qué puede salir mal?
1 K 20
MateriaNegra #5 MateriaNegra
#1 Pues básicamente eso, sí. Cerebros que evolucionaron para detectar patrones y buscar sentido en un entorno hostil, aplicados ahora a un mundo saturado de información y con comunidades diseñadas para explotar exactamente esas tendencias. Lo interesante es que la investigación no dice que seamos tontos por caer en ello, sino todo lo contrario: caemos precisamente porque somos buenos buscando explicaciones. El problema es cuando alguien con un curso de instructor de yoga y una cuenta de Instagram monetizada te ofrece las explicaciones ya empaquetadas. El mono evolucionado no tiene la culpa; la trampa está en quién diseña la jaula
0 K 6
MateriaNegra #3 MateriaNegra
#2 Tienes razón en que el tema ha aparecido antes, y es buena señal que se hable de ello. La diferencia de este artículo es el enfoque: no es una entrevista ni una opinión, sino una revisión de la evidencia psicológica publicada en revistas con revisión por pares (Hornsey et al. en Nature Reviews Psychology, Enders et al. en Scientific Reports, Ward y Voas en Journal of Contemporary Religion). Lo que intenta responder no es "qué es la conspiritualidad" sino qué mecanismos cognitivos documentados explican que espacios de bienestar acaben funcionando como puerta de entrada al conspiracionismo: necesidad de certeza, necesidad de control y necesidad de identidad diferencial. Son tres vectores psicológicos medibles, no una anécdota sociológica. Que un tema se cubra varias veces no lo agota; lo agota que se diga siempre lo mismo. Aquí el ángulo es distinto.
3 K 37
ombresaco #4 ombresaco
#3 por eso no he dicho que era duplicada
0 K 12
MateriaNegra #6 MateriaNegra
#4 Totalmente, y lo agradezco. Si llega a cinco igual montamos un sub propio de conspiritualidad. Mientras tanto, prometido que la próxima va de otro tema.
0 K 6

menéame