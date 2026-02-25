Conspiritualidad: cómo el mundo del yoga y el bienestar se convirtió en puerta de entrada al conspiracionismo

La fusión entre comunidades de bienestar y pensamiento conspiranoico tiene nombre académico: conspiritualidad. La investigación psicológica muestra que ambos sistemas comparten arquitectura cognitiva y que la pandemia aceleró un proceso que llevaba décadas gestándose. Revisión de la evidencia científica sobre por qué espacios diseñados para ofrecer calma pueden acabar preparando el terreno para la desinformación y el extremismo