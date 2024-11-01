edición general
Consiguen crear cristales con oro y es un avance tan importante que el Pentágono está detrás de todo

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha puesto sus ojos —y sus fondos— en una tecnología que podría redefinir las reglas del juego en la fabricación de materiales. Este respaldo financiero pone de manifiesto un interés estratégico del gobierno que actualmente preside Donald Trump en el desarrollo de avances disruptivos, capaces de otorgar una ventaja competitiva en campos de alta tecnología. La apuesta es por una investigación que promete un control sobre la materia a una escala sin precedentes.

2 comentarios
CerdoJusticiero
El becario de La Razón que revisa los tontulares clickbait que escribe la IA no se ha desayunado hoy su lata de Monster.
bodhisatba
" El avance consiste en poder controlar con absoluta precisión el lugar y el momento exactos en los que se inicia el proceso de cristalización, todo ello mediante el uso de un único y certero pulso de láser."

Por aclarar almenos que coño es la historia.
