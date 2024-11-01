Consiguen crear cristales con oro y es un avance tan importante que el Pentágono está detrás de todo

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha puesto sus ojos —y sus fondos— en una tecnología que podría redefinir las reglas del juego en la fabricación de materiales. Este respaldo financiero pone de manifiesto un interés estratégico del gobierno que actualmente preside Donald Trump en el desarrollo de avances disruptivos, capaces de otorgar una ventaja competitiva en campos de alta tecnología. La apuesta es por una investigación que promete un control sobre la materia a una escala sin precedentes.