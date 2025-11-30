edición general
5 meneos
10 clics
La Consellería solicita al Gobierno que movilice a la UME tras los casos de peste porcina en Cataluña

La Consellería solicita al Gobierno que movilice a la UME tras los casos de peste porcina en Cataluña

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que han solicitado al Estado que "envíe efectivos y recursos de la UME, sobre todo aquellos especializados en control cinegético. En las próximas horas sabremos cuándo llegan". "Queremos el mayor número posible de efectivos y recursos para gestionar esta crisis de la manera más efectiva. Por tanto, el mensaje que hemos trasladado a los diferentes departamentos de la Generalitat, a los cuerpos de emergencia y también a la policía local es que movilicemos

| etiquetas: cataluña , peste porcima , conselleria , solicita , movilice , ume
4 1 0 K 55 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
frg #3 frg *
Espera, vamos a acabar con todos los lobos que sólo matan ganado xD xD

No se si nos merecemos lo que pase, o si simplemente nos lo hemos ganado.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Esa etiqueta, que la peste también está por debajo.
0 K 10
alcama #2 alcama
Los cerdos catalanes van a extender la epidemia por toda España, ya veréis
2 K 3

menéame