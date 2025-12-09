El Consell de Mallorca adquiere la valiosa carta náutica del siglo XV subastada por Sotheby's

El valioso documento del cartógrafo isleño Pere Rossell, datado en 1449, salía por un precio inicial de 600.000 libras (unos 687.000 euros) y eso es lo que finalmente desembolsará la institución insular, debido a que no se presentó a la puja ningún otro postor. Tras esta importante adquisición, la intención de la conselleria de Cultura, con la vicepresidenta Antònia Roca al frente, es poder exponerla en el Museu de Mallorca.