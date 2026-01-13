El Consell desbloquea la entrega de más de 2.600 pisos terminados sin conexión a la luz

El Consell ha desbloqueado la entrega de 2.600 viviendas terminadas en Valencia que carecían de conexión eléctrica por un atasco burocrático. El problema afectaba a 18.000 puntos de conexión de negocios y viviendas de obra nueva, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció ayer que 8.000 expedientes ya están desbloqueados. La Generalitat sigue trabajando en los trámites de los otros 10.000 puntos, que son más complejos de resolver.
Como casi siempre mienten y relacionan el "suministro eléctrico" con los empleos de la central nuclear de Cofrentes, que tal vez puedan llegar a 2 o 3000 personas, que además, no serán ni la mitad de los empleados en energía eólica o fotovoltaica en la Comunidad.