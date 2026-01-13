edición general
El Consell desbloquea la entrega de más de 2.600 pisos terminados sin conexión a la luz

El Consell ha desbloqueado la entrega de 2.600 viviendas terminadas en Valencia que carecían de conexión eléctrica por un atasco burocrático. El problema afectaba a 18.000 puntos de conexión de negocios y viviendas de obra nueva, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció ayer que 8.000 expedientes ya están desbloqueados. La Generalitat sigue trabajando en los trámites de los otros 10.000 puntos, que son más complejos de resolver.

"Pérez Llorca puso en valor “el enorme impacto” para la competitividad de la industria de la Comunitat Valenciana que cuenta “con más de 12.000 empresas industriales dependientes del suministro eléctrico, que generan 184.000 empleos directos y más de 230.000 empleos indirectos”. "

Como casi siempre mienten y relacionan el "suministro eléctrico" con los empleos de la central nuclear de Cofrentes, que tal vez puedan llegar a 2 o 3000 personas, que además, no serán ni la mitad de los empleados en energía eólica o fotovoltaica en la Comunidad.
